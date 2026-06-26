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Manchester United v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Tonali acepta a De Zerbi, pero el Newcastle pide 115 millones

S. Tonali
Fichajes
Newcastle
Tottenham

El centrocampista italiano está dispuesto a fichar por el Tottenham, aunque los clubes aún no han acordado los términos.

Sandro Tonali, centrocampista italiano del Newcastle, interesa al Tottenham de Roberto De Zerbi, que lo ve como prioridad para reforzar el medio campo.


Los Spurs habrían alcanzado un principio de acuerdo con el jugador, pero aún deben convencer al Newcastle. La primera oferta, de 95 millones de euros, fue rechazada, mientras que el Manchester City sigue la situación y podría ofrecer entre 100 y 105 millones. Los Magpies piden al menos 115 millones. Además, negocian la venta de Bruno Guimaraes al Arsenal.


  • Si se concreta, Tonali será el futbolista italiano más caro de la historia, superando los 68,5 millones de Retegui y los 58,9 millones de su traspaso al Newcastle en 2023.


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