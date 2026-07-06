Thomas Tuchel, seleccionador de Inglaterra, se preguntó por qué se levantó la suspensión de Fularin Balugun, estrella de Estados Unidos, tras ser expulsado contra Ecuador.

La FIFA confirmó que Balogun podrá jugar contra Bélgica en los octavos de final, tras aplazar la sanción de un partido que le fue impuesta por su expulsión ante Bosnia y Herzegovina.

La Federación Belga se mostró «sorprendida» y ABC News informó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contactó al titular de la FIFA, Gianni Infantino, para que se revisara la sanción.

El inglés Kwanasa fue expulsado en la victoria 3-2 sobre México en el Azteca.

«Quizá Harry Kane pueda pedirle al presidente Trump que anule la roja a Kwanasa», bromeó Tuchel en ESPN.

Añadió que, en su opinión, la acción de Balogun no merecía la roja, sino una amarilla tras la revisión del VAR.

Y añadió: «¿Quién tiene autoridad para anular esa decisión? ¿Cuándo? ¿Con qué base? ¿Hasta dónde podemos llegar? Es extraño. Solo queremos coherencia».