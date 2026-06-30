Tierra batida vs césped: cómo influye la superficie en las apuestas de tenis

Pocas cosas cambian tanto un partido de tenis como la superficie sobre la que se juega. Y pocas transiciones son tan radicales como la que viven los jugadores cada temporada cuando pasan de la tierra batida de Roland Garros al césped de Wimbledon.

En apenas un par de semanas, el circuito cambia por completo, y lo que funcionaba en París deja de servir en Londres. Los puntos se acortan, los saques vuelan y muchos especialistas en arcilla empiezan a sentir algo así, como si hubieran empeorado, y para quien apuesta en tenis, entender este contexto puede marcar una diferencia enorme.

Porque sí, el ranking ATP importa, el momento de forma también, pero ignorar la superficie puede ser uno de los errores más habituales entre apostadores ocasionales.