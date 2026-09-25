Zidane comenzará oficialmente su etapa como nuevo seleccionador de Francia este viernes. El legendario centrocampista se hará cargo de Francia por primera vez en un duelo contra Turquía.

Antes del partido, el exmadridista Varane habló con la publicación francesa L'Equipe. Tras haber jugado mucho tiempo a las órdenes de Zidane en la capital española, el campeón del mundo de 2018 analiza los métodos del nuevo técnico.