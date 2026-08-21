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Stankovic grafica
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Stankovic quiere quedarse. Inter, escucha a Capello: «Hay que mantenerlo»

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A. Stankovic

Por el hijo de arte, el Inter ha dicho no a una oferta importante. Y llega una investidura nada menor

Aleksandar Stankovicno tiene intención de dejar el Inter. El centrocampista de la generación 2005 quiere seguir en Appiano Gentile y jugarse sus opciones con los campeones de Italia, pese al fuerte interés de varios clubes italianos y extranjeros.


Según informa Sky Sport, el hijo de Dejan Stankovic no estaría en el mercado, ni siquiera en calidad de cedido. Una voluntad que también comparte el Inter, que en las últimas semanas ya ha rechazado propuestas importantes llegadas desde la Premier League, entre ellas la del Brentford.


  • QUIERE QUEDARSE

    Sobre la mesa habría llegado una oferta de 40 millones de euros más 5 en bonus, pero el Inter ha optado por no profundizar en la negociación. En cambio, sí se había valorado la hipótesis de una cesión, sobre todo a la luz del interés del Torino, pero la postura del jugador contribuyó a cerrar la puerta a esta solución.


    De hecho, Stankovic dejó claro que quiere quedarse en la Pinetina. Alrededor del centrocampista no faltan pretendientes: además del Torino, varios clubes italianos y extranjeros han mostrado interés, incluidos algunos que disputarán la próxima Champions League.


    Por ahora, sin embargo, la línea está marcada: Stankovic seguirá en Milán al menos hasta enero, con el objetivo de ganarse un sitio en la plantilla del Inter. Solo si en los próximos meses su minutaje resultara especialmente limitado, el jugador de 2005 podría tomar en consideración nuevas soluciones en la segunda parte de la temporada.



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  • EL CONSEJO DE CAPELLO

    A reforzar la idea de apostar por el joven centrocampista está también la opinión de Fabio Capello. El exentrenador de Milan, Juventus y Roma, hoy comentarista, habló con la Gazzetta dello Sport, deteniéndose también en el futuro del hijo de un exjugador.


    No en vano, el diario eligió un titular elocuente: «Solo faltaba Jones. Inter no tiene rivales. Y a Stankovic hay que retenerlo».


    Una importante investidura para el joven jugador del Inter, que ahora tendrá la oportunidad de demostrar sobre el campo que merece la confianza del Inter.




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