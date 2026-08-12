Spence, coste triplicado en poco tiempo: el efecto dominó con Cambiaso y Dragusin

El Inter ficha a Djed Spence procedente del Tottenham, en una operación de 31,5 millones de euros fijos a los que deberían añadirse bonus hasta alcanzar los 34/35 millones de euros. La Gazzetta dello Sport repasa la carrera de Spence y la evolución del coste de su fichaje, partiendo de cuando, en 2024, fue adquirido por el Genoa.
En enero de 2024, la llegada del carrilero lo convirtió en el primer inglés en los últimos 103 años en la historia del club más british de Italia (hoy ya son 105), en un dominó de mercado, recuerda el diario, que incluía también los nombres de Cambiaso, Dragusin y la Juventus, además de los de Genoa y Tottenham.