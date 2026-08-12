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CM grafica Spence 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Spence, coste triplicado en poco tiempo: el efecto dominó con Cambiaso y Dragusin

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D. Spence

La evolución del precio del nuevo fichaje del Inter

El Inter ficha a Djed Spence procedente del Tottenham, en una operación de 31,5 millones de euros fijos a los que deberían añadirse bonus hasta alcanzar los 34/35 millones de euros. La Gazzetta dello Sport repasa la carrera de Spence y la evolución del coste de su fichaje, partiendo de cuando, en 2024, fue adquirido por el Genoa.


En enero de 2024, la llegada del carrilero lo convirtió en el primer inglés en los últimos 103 años en la historia del club más british de Italia (hoy ya son 105), en un dominó de mercado, recuerda el diario, que incluía también los nombres de Cambiaso, Dragusin y la Juventus, además de los de Genoa y Tottenham.

  • La Gazzetta repasa así los pasos. Julio de 2022: la Juventus ficha a Cambiaso pagando al Genoa 6 millones de euros más la totalidad del pase de Radu Dragusin (que recientemente pasó a la Fiorentina) y el 15 % de una futura reventa del carrilero ligur. Dragusin vivió en Génova un par de temporadas de altísimo nivel, hasta el punto de convencer al Tottenham, en enero de 2024, para desembolsar casi 30 millones de euros incluyendo también la cesión semestral del propio Spence. No una cesión simple, sino con una opción de compra fijada en unos 10 millones.


    Quién sabe cuál sería hoy el valor del inglés, se pregunta la Gazzetta, si la directiva rossoblù hubiera podido ejecutarla, esa opción anulada por los problemas financieros debidos al crack de la propiedad de entonces, 777 Partners, mientras A-Cap se colocaba (no por mucho tiempo, visto el desembarco del rumano Sucu poco después) al mando del club.


    Lo cierto es que el precio de Spence se ha triplicado, o casi, respecto a esos 10 millones con los que el Genoa habría podido retenerlo.

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