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CM Spalletti Allegri 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Spalletti, Carnevali, Allegri y Galliani, ¡menuda cena!

Juventus
AC Milán
SSC Nápoles
Sassuolo

En Forte dei Marmi, cena entre las figuras más destacadas de nuestro fútbol.

Giovanni Carnevali, Luciano Spalletti, Massimiliano Allegri y Adriano Galliani. Todos cenaron juntos en Forte dei Marmi, en el restaurante Fortino. La foto, publicada en redes por IlBianconero.com, muestra al director general y al entrenador de la Juventus (Carnevali y Spalletti), al exentrenador de Juventus y Milan y futuro técnico del Nápoles (Allegri), y al exdirector general del Milan. En plena pretemporada y con el mercado de fichajes abierto, la imagen reúne a cuatro pesos pesados del fútbol italiano.





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