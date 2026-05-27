¡Sorpresa! Luka Modric podría volver al Real Madrid

No es la primera vez que el club más laureado de la Liga de Campeones considera esta opción. Hace poco, Toni Kroos, su compañero en el centro del campo, rechazó una propuesta similar.

El informe confirma que sus días sobre el césped están contados: su contrato con el AC Milan vence en junio y, pese a una cláusula de renovación automática de un año, parece dispuesto a no usarla.

La derrota del domingo ante el Cagliari, que eliminó al Milan de la próxima Liga de Campeones, y los posteriores despidos del entrenador Massimiliano Allegri, el director deportivo Igli Tare, el director técnico Geoffrey Moncada y el director general Giorgio Furlani han sido decisivos para su decisión.