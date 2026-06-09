Sky informa que el Borussia Dortmund baraja ceder al jugador de 24 años, cuyo rendimiento ha sido decepcionante esta temporada. Según la cadena, el Como 1907 quiere ficharlo, pero no puede pagar los al menos 20 millones de euros que pide el BVB.
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¡Sorpresa! El BVB estudia un fichaje especial para Yan Couto
A principios de junio, el periodista Matteo Moretto informó que un club de la Serie A participante en la Liga de Campeones ya negociaba el fichaje de Couto. Ahora, Sky asegura que, al menos para su traspaso al equipo dirigido por Cesc Fábregas, «solo sería posible una cesión».
Couto tampoco convenció en su segundo año en Dortmund. Mejoró respecto a su difícil debut, pero volvió a quedarse corto.
Su competencia, Julian Ryerson, firmó su mejor campaña con 18 asistencias en 42 partidos, cifra difícil de igualar. Los tres goles y tres asistencias de Couto resultaron insuficientes para justificar los 20 millones que el BVB pagó al Manchester City tras unos pocos encuentros.
En la recta final de la campaña, con Niko Kovac, apenas sumó ocho minutos en ocho jornadas y se quedó en el banquillo en cinco partidos completos.
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¿Se quedará Couto en el BVB solo si se marcha Ryerson?
La temporada empezó bien para Couto: fue titular varios partidos y progresó. Corrigió errores técnicos, mejoró su posicionamiento y ganó duelos gracias a una mayor fuerza física, reduciendo así su tasa de fallos. En ataque se incorporaba al área y mejoró sus centros; cinco de sus seis participaciones en goles llegaron en la primera vuelta.
«Estoy muy satisfecho con su evolución», declaró Kovac hace unas semanas. «Yan ha tenido mucho más tiempo de juego esta temporada que el año pasado. Julian está rindiendo muy bien, lo hace genial en ataque. Ha dado la mayoría de las asistencias. Por eso es doloroso para Yan, pero para mí es aún más bonito tener a dos buenos chicos en la banda derecha».
Las palabras de Kovac sugieren que Couto podría quedarse. Gracias a su alto promedio de asistencias, Ryerson habría despertado el interés de grandes clubes, entre ellos el Manchester United. Según Sky, el BVB pediría al menos 30 millones de euros por el noruego.
Hace semanas, el director deportivo del Dortmund, Lars Ricken, lo desmintió y tachó las especulaciones de «tonterías». El propio Ryerson respondió a un periodista: «Eres muy listo. Sabes más que yo. Tengo contrato aquí por dos años, así que no me preocupo».