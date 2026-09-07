El exjugador del Tottenham Hotspur Son Heung-min habló sobre las dificultades de sus primeros años de carrera tras dejar Corea del Sur para marcharse a Hamburgo siendo adolescente. En el pódcast The Late Run, el delantero habló del choque cultural y del aislamiento que supuso mudarse al otro lado del mundo con 16 años.

Son estuvo a punto de rechazar el camino que finalmente le llevó a su fichaje por LAFC en la MLS, y admitió que fueron años de insistencia por parte del club estadounidense los que le hicieron cambiar de opinión.

Sin embargo, adaptarse a la vida en Alemania fue el mayor reto de aprendizaje para él.