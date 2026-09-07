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Alvino Hanafi

Traducido por

Son Heung-min revela cómo ver Bob Esponja le ayudó a aprender alemán en el Hamburgo

H. Son
Los Angeles FC
Hamburgo
Bayer Leverkusen
Bundesliga

Son Heung-min se ha sincerado sobre su viaje de Corea del Sur a Europa cuando era adolescente. En el pódcast The Late Run, el delantero recordó que se mudó a Hamburgo con 16 años y que utilizó la serie de animación Bob Esponja para aprender alemán.

  • Son reflexiona sobre su temprana llegada a Europa

    El exjugador del Tottenham Hotspur Son Heung-min habló sobre las dificultades de sus primeros años de carrera tras dejar Corea del Sur para marcharse a Hamburgo siendo adolescente. En el pódcast The Late Run, el delantero habló del choque cultural y del aislamiento que supuso mudarse al otro lado del mundo con 16 años.

    Son estuvo a punto de rechazar el camino que finalmente le llevó a su fichaje por LAFC en la MLS, y admitió que fueron años de insistencia por parte del club estadounidense los que le hicieron cambiar de opinión.

    Sin embargo, adaptarse a la vida en Alemania fue el mayor reto de aprendizaje para él.

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    Bob Esponja proporcionó un avance en Alemania

    Al abordar los rumores sobre su aprendizaje del idioma, Son confirmó que ver Bob Esponja fue su principal herramienta para dominar el alemán. Recordó que se quedaba mirando la pantalla sin parar, a pesar de que los personajes hablaban demasiado rápido para que un principiante pudiera seguirlos al principio.

    La serie de animación le proporcionó un contexto visual que le ayudó a ir reconstruyendo el vocabulario palabra por palabra.

    "Es totalmente cierto", dijo Son cuando le preguntaron por los dibujos. "Como dibujos animados, creo que hablan tan rápido que al principio no podía entenderlo, pero aun así seguía mirando las imágenes e intentando entenderlo en mi cabeza".


  • El sacrificio y la disciplina sentaron las bases de su carrera

    Son admitió que estar lejos de su familia a una edad tan temprana fue el desafío más difícil de su vida. A pesar de la soledad y del cambio total en la comida y el entorno, la disciplina adquirida en Alemania sentó las bases de su éxito en el Tottenham.

    Mirando atrás, el internacional surcoreano insiste en que los sacrificios fueron necesarios para cumplir sus sueños.

    "Lejos de mi familia, con 16 años, fue realmente, realmente duro", admitió Son. "Pero ahora, cuando pienso en ello, mereció la pena. Hablo alemán, aprendí la cultura, así que mereció la pena pasar por este momento tan duro".

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  • imago-sport-41269775.jpgAFLOSPORT

    Recuerdos del Tottenham y veredicto sobre el GOAT

    Más allá de sus primeros años en Alemania, Son repasó sus mejores etapas en el Tottenham Hotspur, recordando el camino hasta la final de la Champions League de 2019, su asociación con Harry Kane y cómo presenció el declive de Dele Alli.

    Cuando le pidieron que nombrara a su ídolo en el eterno debate sobre el GOAT, Son eligió a Cristiano Ronaldo, aunque reconoció la grandeza de Lionel Messi.

    Ahora, disfrutando de la vida en Estados Unidos, Son expresó su sorpresa por llenar cada semana estadios del tamaño de los de la NFL mientras continúa su carrera en la MLS.