Goal.com
En directo
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Atalanta-Verona grafica

Traducido por

Serie A, Atalanta-Verona EN DIRECTO

Sigue con nosotros EN DIRECTO la trigésima jornada de la Serie A.

Jornada 30 de la Serie A

Atalanta-Verona

Goleadores:


Volver a ganar en la liga tras tres partidos, dos empates y una derrota, y tras la sonada eliminación en los octavos de final de la Liga de Campeones a manos del Bayern de Múnich: el Atalanta de Raffaele Palladino sale al campo a las 15:00 en el New Balance Arena de Bérgamo, para recuperar los tres puntos y mantener aún alguna esperanza de alcanzar los cuatro primeros puestos, situándose a -7 del Como, en el partido correspondiente a la 30.ª jornada de la Serie A, contra el Verona de Paolo Sammarco, ya desesperado, penúltimo y a -9 de la salvación. En el partido de ida, los veroneses ganaron por 3-1.


Suscríbete a DAZN.Descubre las mejores ofertas



  • LOS GOLES Y LAS JUGADAS DESTACADAS:

    • Anuncios

  • EL MARCADOR:

    Atalanta-Verona

    Goleadores:


    ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Krstovic. Entrenador: Palladino


    VERONA (3-5-2): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Valentini; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Harroui, Frese; Bowie, Orban. Entrenador: Sammarco


    Amonestados:

    Expulsados:

    Árbitro: Ayroldi

Serie A
Verona crest
Verona
VER
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
Serie A
Lecce crest
Lecce
LEC
Atalanta crest
Atalanta
ATA