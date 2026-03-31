Senne Lammens parece lanzar una sutil pulla a Ruben Amorim mientras el portero del Manchester United elogia a Michael Carrick

Lammens se ha sincerado sobre el cambio positivo que se ha producido en el ambiente y el rendimiento en Carrington desde que Carrick tomó las riendas. El United ha disfrutado de una racha formidable bajo la dirección de su querido excentrocampista, con siete victorias, dos empates y solo una derrota en diez partidos, una racha que Lammens atribuye al abandono de esquemas tácticos excesivamente complicados.

«Lo primero, desde el primer día, fue su (Carrick) capacidad para dejarlo todo muy claro y (transmitir) un mensaje directo. No nos lo puso demasiado difícil ni demasiado complicado», declaró a The Athletic, en lo que podría interpretarse como una pulla a las rígidas exigencias tácticas de Amorim.