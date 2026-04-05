Se rinde a su corazón... Un problema de salud obliga a Óscar a retirarse

Aunque su contrato con el São Paulo se extendía hasta finales de 2027, ambas partes acordaron rescindirlo de mutuo acuerdo.

Oscar expresó su decepción a través de sus redes sociales, afirmando que le hubiera gustado aportar más al club de su infancia y subrayando que aún tiene la capacidad y la edad para seguir, pero que las circunstancias de salud le han obligado a tomar la decisión de retirarse.

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Oscar subrayó que seguirá apoyando al São Paulo como aficionado, señalando que su trayectoria futbolística, que comenzó en el mismo club, le llevó a recorrer todo el mundo, antes de terminar donde empezó.

A nivel internacional, Oscar disputó 48 partidos con la selección de Brasil, se proclamó campeón de la Copa de las Confederaciones de 2013 y participó en el Mundial de 2014, en el que la «Seleção» terminó en cuarta posición.