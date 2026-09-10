Después de 19 años como profesional, el nacido en 1988 Mauricio Isla se despide del fútbol a los 38 años. El chileno lo anunció con una publicación en redes sociales: "Doy las gracias a cada club que me abrió las puertas. Gracias a quienes me ayudaron a crecer, que me acompañaron lejos de Chile, que me apoyaron en los momentos difíciles y que creyeron en mí".