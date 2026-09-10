Después de 19 años como profesional, el nacido en 1988 Mauricio Isla se despide del fútbol a los 38 años. El chileno lo anunció con una publicación en redes sociales: "Doy las gracias a cada club que me abrió las puertas. Gracias a quienes me ayudaron a crecer, que me acompañaron lejos de Chile, que me apoyaron en los momentos difíciles y que creyeron en mí".
AFP
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Se retira Isla, dos Scudetti con la Juventus y dos Copa América con Chile
Isla deja el fútbol después de haber jugado 563 partidos y marcado 19 goles con sus clubes, además de 144 partidos con la camiseta de la selección chilena y 5 goles. En Italia, jugó con las camisetas de Udinese, Juventus y Cagliari. Con la Juventus, de 2012 a 2014, y luego de nuevo al inicio de la temporada 2015-16, ganó 2 Scudetti y 3 Supercopas italianas, mientras que con la selección chilena ganó dos veces la Copa América, en 2015 y 2016.
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