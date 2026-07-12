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Samuele Inacio Luca Reggiani Borussia DortmundGetty
Falko Blöding

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«Se lo imagina perfectamente» volver a su tierra natal: ¿una salida inesperada del BVB?

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L. Reggiani

El Borussia Dortmund, subcampeón de la Bundesliga, podría perder este verano al internacional italiano Luca Reggiani (18). Así lo informa el diario «Bild».

Tras su meteórico ascenso la temporada pasada, Reggiani es «una de las figuras más cotizadas del mercado de fichajes».

  • Varios clubes de la Serie A siguen de cerca al joven y analizan ficharlo para la próxima temporada. Reggiani se ve volviendo a Italia. En 2024 pasó de la cantera del US Sassuolo al Dortmund, con el que ganó el Campeonato alemán juvenil B.

    Aunque firmó su primer contrato profesional hace unos meses, su continuidad no está garantizada: ante una oferta atractiva, el director deportivo del BVB, Ole Book (40), y su equipo lo valorarían.

    En junio, Tuttosport indicó que el Inter de Milán, campeón del Scudetto, lo considera para reforzar su defensa.

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  • LUCA REGGIANI BORUSSIA DORTMUND Getty Images

    ¿Adiós al BVB? Luca Reggiani despegó en la segunda vuelta.

    Reggiani fue una de las sorpresas positivas del Borussia en la temporada 2025/26. En la segunda vuelta disputó nueve partidos oficiales entre la Bundesliga y la Liga de Campeones, y marcó su primer gol en la máxima categoría alemana en la victoria por 2-0 en casa ante el FC Augsburgo a mediados de marzo.

    Su rápido ascenso culminó con su primera convocatoria con la selección absoluta de Italia. El central debutó con la Squadra Azzurra en junio, en el amistoso que Italia ganó 1-0 a Grecia.

    Sin embargo, por ahora le costará mantener la regularidad en el centro de la zaga del Dortmund. A pesar de las lesiones, el técnico Niko Kovac cuenta con otros seis centrales: Nico Schlotterbeck (26), Waldemar Anton (30), Ramy Bensebaini (31), Emre Can (32), Filippo Mane (20) y el fichaje de 19,5 millones de euros, Joane Gadou (19), en la plantilla que dirige Niko Kovac.

  • Las ventas récord del BVB

    JugadoresPosiciónVendido a Año Fichaje 
    Ousmane Dembélé Delantero FC Barcelona 2017 148 millones de euros 
    Jude Bellingham Centrocampista Real Madrid 2023 127 millones de euros 
    Jadon Sancho Delantero Manchester United 2022 85 millones de euros 
    Christian Pulisic Delantero Chelsea FC 2019 64 millones de euros 
    Pierre-Emerick Aubameyang Delantero FC Arsenal 2018 63,75 millones de euros 

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