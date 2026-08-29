El Sassuolo oficializa el fichaje de Sebastiano Esposito procedente del Cagliari. El delantero se marcha con la fórmula de cesión con opción de compra hasta el 30 de junio de 2027.
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Sassuolo, oficial: Sebastiano Esposito llega desde el Cagliari
Después de las pruebas médicas realizadas en las últimas horas y los últimos trámites contractuales, llega también el comunicado que pone definitivamente fin a la negociación: Sebastiano Esposito es oficialmente nuevo jugador del Sassuolo.
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