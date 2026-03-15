Sassuolo-Bolonia, las notas de CM

Muric 6: Dallinga le superó sin que él tuviera mucha culpa, y luego se salvó gracias a la falta de puntería de los rivales. En los últimos minutos se enfrentó a Orsolini.

Walukiewicz 5. Le cuesta mucho trabajo contener el ímpetu de Cambiaghi, y eso que no es un lateral puro.

Muharemovic 5,5 Poco atento y distraído.

Idzes 5,5 Tampoco estuvo perfecto, dejó demasiado espacio a Dallinga, pero se redimió en parte con dos despejes fundamentales en la segunda parte.

García 5. Le concede mucho a Orsolini, que por suerte no le castiga. (Doig 6. Un par de buenas aceleraciones)

Koné 5,5 Demasiado irregular en la fase de juego para no perder algunos balones. Mucho movimiento, pero también algo de confusión. (Vranckx 5,5 Demasiados errores en el final)

Matic 5,5 Demasiado mesurado ante la presión del Rossoblù. (Volpato 6,5 Ágil, estuvo a punto de empatar. Y merecía más minutos, dado el rendimiento de los demás)

Thorstvedt 6. De todos modos, uno de los más implicados y activos, en la monotonía de la tarde neroverde.

Berardi 4,5 Sin acierto, ni un solo destello y un sinfín de balones desperdiciados. (Bakola sin nota)

Pinamonti 5 No hace nada, siempre por detrás de los defensas rossoblù (Nzola 5,5 Un par de pases de pared y poco más)

Laurienté 4,5 Otro que echa a perder completamente el partido, equivocándose en casi todas sus decisiones.

Grosso 5,5. Una primera parte pésima, luego remonta un poco la cuesta, pero ya es tarde. Tenía que haberlo cambiado ya en el descanso.