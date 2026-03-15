Sassuolo-Bolonia, las notas de CM
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Sassuolo-Bolonia, las notas de CM
CALIFICACIONES DEL SASSUOLO
Muric 6: Dallinga le superó sin que él tuviera mucha culpa, y luego se salvó gracias a la falta de puntería de los rivales. En los últimos minutos se enfrentó a Orsolini.
Walukiewicz 5. Le cuesta mucho trabajo contener el ímpetu de Cambiaghi, y eso que no es un lateral puro.
Muharemovic 5,5 Poco atento y distraído.
Idzes 5,5 Tampoco estuvo perfecto, dejó demasiado espacio a Dallinga, pero se redimió en parte con dos despejes fundamentales en la segunda parte.
García 5. Le concede mucho a Orsolini, que por suerte no le castiga. (Doig 6. Un par de buenas aceleraciones)
Koné 5,5 Demasiado irregular en la fase de juego para no perder algunos balones. Mucho movimiento, pero también algo de confusión. (Vranckx 5,5 Demasiados errores en el final)
Matic 5,5 Demasiado mesurado ante la presión del Rossoblù. (Volpato 6,5 Ágil, estuvo a punto de empatar. Y merecía más minutos, dado el rendimiento de los demás)
Thorstvedt 6. De todos modos, uno de los más implicados y activos, en la monotonía de la tarde neroverde.
Berardi 4,5 Sin acierto, ni un solo destello y un sinfín de balones desperdiciados. (Bakola sin nota)
Pinamonti 5 No hace nada, siempre por detrás de los defensas rossoblù (Nzola 5,5 Un par de pases de pared y poco más)
Laurienté 4,5 Otro que echa a perder completamente el partido, equivocándose en casi todas sus decisiones.
Grosso 5,5. Una primera parte pésima, luego remonta un poco la cuesta, pero ya es tarde. Tenía que haberlo cambiado ya en el descanso.
CALIFICACIONES DEL BOLONIA
Skorupski 6,5: Detuvo a Thorstvedt en la primera parte y, en la segunda, fue decisivo ante Muharemovic y Volpato. Luego sufrió un tirón al salir a por el balón en los últimos minutos, pero aguantó el tipo.
De Silvestri 6 Vuelve a ser titular, suma 459 minutos en la Serie A, pero en una carrera al contraataque se distiende el muslo derecho. (Zortea 5,5 Falto, recibe una tarjeta amarilla por una entrada a Bakola)
Vitik 6,5 Gran parada en la segunda parte ante Nzola; a veces se desequilibra, pero aguanta.
Lucumi 6,5 Juega a pesar de la Europa, un resbalón al inicio no sancionado por Thorstvedt.
Miranda 6,5 Se enfrenta a Berardi y le concede poco o nada.
Sohm 6. Muy buena primera parte, todo físico. Luego baja el ritmo. (Pobega sin nota)
Moro 6,5 Vuelve a la posición de regista y hace circular bien el balón en el centro del campo en la primera parte; luego, un golpe en la cadera le obliga a salir (Freuler 6 Aporta su habitual experiencia para gestionar el flojo asalto final del Neroverde)
Odgaard 6,5 Como de costumbre, oscila entre la banda y la mediapunta, y con la izquierda coloca balones interesantes. (Bernardeschi sin nota)
Orsolini 5,5. Continúa su mala racha. Lo intenta, pero siempre se aleja del objetivo. Dallinga 7. Gran gol a los seis minutos, control y disparo (con la complicidad del equipo negro y verde) para su segundo gol en la liga. Celebra con una sonrisa, gana confianza: no siempre preciso, en la segunda parte Idzes le niega el posible doblete. (Castro 6. Intenta dar un respiro al Bolonia en los últimos minutos)
Cambiaghi 6 En la primera parte se come a Walukiewicz, luego se apaga un poco.
Italiano 6,5 Vuelve a ganar en la liga, de nuevo 0-1 como en Pisa. Sin embargo, las tres lesiones, sobre todo la de Skorupski, pesan de cara a la Europa League.