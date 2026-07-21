Santos: Bernardo se parece a Modric... y explotará junto a Mbappé y Vinicius

Sobre cómo encajaría el jugador con el tridente formado por Kylian Mbappé, Vinícius Júnior y Jude Bellingham, Santos declaró: "Los grandes jugadores saben adaptarse a cada situación y circunstancia del partido. Bernardo es excelente en este aspecto y no tendrá ningún problema para jugar en cualquier posición que se le pida. Estoy seguro de que Mourinho tiene en mente el papel que quiere asignarle, y Bernardo lo ejecutará de la mejor manera posible".

En cuanto a la fuerte competencia que se espera en la delantera del conjunto merengue, Santos insistió en la capacidad del jugador para imponerse y afirmó: "Está acostumbrado a la competencia y su calidad le hará hacerse un hueco en el once titular. Creo que está llamado a desempeñar un papel muy importante, y por eso precisamente lo pidió Mourinho. Quizás pueda jugar más pegado a la banda en el extremo derecho y, de vez en cuando, por el interior, pero dondequiera que lo coloquen rendirá de forma extraordinaria gracias a su inteligencia táctica y a su lectura del juego. Mourinho es un entrenador inteligente y muy competente en los conceptos estratégicos, y sacará de él lo mejor que tiene".

Sobre la posibilidad de que retroceda para jugar en una posición más atrasada, cerca del inicio de la construcción del ataque, Santos explicó: "Gracias a su comprensión del juego y a su gran calidad, puede hacerlo sin ningún problema. De hecho, vimos brevemente ante Uzbekistán cómo formó con Bruno Fernandes la pareja del pivote en el centro del campo. Junto a un centrocampista de perfil más posicional, puede organizar el juego del equipo a la perfección, pero, en mi opinión, se le saca más provecho cuanto más cerca está de la portería rival".

Y sobre el grado de compromiso del jugador con las tareas defensivas, Santos aseguró: "Lo demostró durante su etapa en el Manchester City. Puede parecer débil desde el punto de vista físico, pero en el campo desprende una energía enorme y siempre pone sus cualidades al servicio del equipo. Nunca escatima una carrera, y a menudo intercepta los pases del rival gracias a la facilidad con la que se coloca en el campo y a su capacidad para anticiparse al juego de los adversarios".