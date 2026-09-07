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Santiago Cañizares pide un boicot radical a Mestalla para forzar a Peter Lim a vender el Valencia
La leyenda exige que se abandone el estadio
El legendario exportero Canizares ha pedido un boicot total para vaciar Mestalla en un intento de forzar a Peter Lim a vender el Valencia. La furia de la afición alcanzó su punto de ebullición el domingo tras una goleada por 5-0 a manos del Barcelona, que dejó al Valencia hundido en el último puesto de la tabla de La Liga. Canizares cree que una acción drástica por parte de los aficionados en la grada es la única forma eficaz de avergonzar a la directiva y captar la atención del propietario ausente.
- Cordon Press/Diario AS
Un analista advierte de la indiferencia de la directiva
El exinternacional español insistió en que la profunda crisis interna del club va mucho más allá de dejarse puntos sobre el terreno de juego.
En declaraciones en el programa Tiempo de Juego de Cadena COPE, Canizares le dijo a Paco Gonzalez: "El problema no es perder tres puntos; el problema es mucho más grave y mucha gente quiere una rebelión pública. Un vaciado completo y repetido de Mestalla llamaría mucho la atención y al menos avergonzaría a la jerarquía... No sé si Peter Lim siquiera conoce la situación actual del equipo, si está viendo los partidos o si le importa lo más mínimo".
También advirtió de que la propiedad solo reaccionará cuando la amenaza del descenso sea inevitable: "El dueño solo empezará a ponerse las pilas y a pensar en el mercado de fichajes de enero cuando vea que toda la operación se viene abajo".
El icono lamenta una herida mortalmente grave
Profundizando en la decadencia del club, Canizares destacó la increíble lealtad de la afición, que considera que se está dando por sentada mientras el interés por comprar el club se ignora de forma sistemática.
En un vídeo compartido por Tiempo de Juego, continuó: "El Valencia está herido; está mortalmente herido. Antes, durante los mensajes del descanso, estaban diciendo que para que Peter Lim se marche tiene que haber alguien que quiera comprar el Valencia. El Valencia es una mina de oro como negocio, una auténtica mina de oro. Míralo: más de cuarenta mil tíos, más de cuarenta mil personas van a Mestalla aunque saben que van a sufrir, que van a pasar vergüenza. Es decir, tiene una masa social extraordinaria.
"El problema es que Peter Lim no ha estado dispuesto a escuchar a quienes han intentado comprar el club. El último intento fue hace no más de un año. Así que tenemos un problema, que es cómo obligar a Peter Lim a poner este club en venta. El siguiente problema será quién lo compra. Pero, ¿cómo conseguimos que Peter Lim ponga este club en el mercado, se quite de en medio y nos despierte de esta pesadilla? Solo hay una forma de hacerlo: mediante presión social. Sé que la sociedad y los aficionados no tienen la culpa, y merecen muchísimo mérito por seguir al lado del equipo, pero esa es la única manera."
Canizares también lamentó el papel desempeñado por los políticos locales: "Los políticos podrían haberlo hecho negándose al último permiso de recalificación y privándole de la enorme oportunidad de negocio que es el Nou Mestalla, pero decidieron no hacerlo. Y solo la gente puede salvar al Valencia, aunque no es justo; no es justo exigirles eso."
- DeFodi Images
El miedo al descenso aumenta la tensión
El Valencia debe frenar cuanto antes su mala racha cuando visite al Sevilla el viernes por la tarde. Sin una respuesta clara desde los despachos y mejoras tácticas por parte de Carlos Corberan, las amenazas de un Mestalla vacío podrían desencadenar una escalada aún mayor del malestar entre los aficionados. Recuperar la estabilidad en medio de la agitación por la propiedad sigue siendo un reto inmenso mientras el club lucha por evitar el descenso a Segunda División.
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