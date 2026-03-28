Tras la marcha de Daniel Maldini al Atalanta, se le había prometido más minutos a Lazar Samardzic, y Palladino había pedido al club que no tuviera en cuenta posibles ofertas porque quería retenerlo. Sin embargo, incluso en esta segunda parte de la temporada, el mediapunta serbio no está jugando con continuidad, suele acabar en el banquillo y este papel de comodín en la plantilla está afectando también a su rendimiento sobre el terreno de juego. Hoy, el jugador está centrado exclusivamente en el final de temporada con el Atalanta, pero en verano podría convertirse en protagonista del mercado, ya que varios clubes lo han incluido en su lista.
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Samardzic en el mercado: el plan del Atalanta para el verano
¿CUÁNTO CUESTA SAMARDZIC?
Por el momento, hay que precisar que aún no se han recibido ofertas oficiales: Samardzic tiene contrato hasta 2029 con un salario de alrededor de 1,5 millones por temporada; cuando el Atalanta lo fichó procedente del Udinese, pagó algo menos de 20 millones de euros, que es más o menos la misma cifra que los nerazzurri querrían para dejarlo marchar. De hecho, a diferencia de hace unos meses, ahora el club no descarta una posible venta en el próximo mercado de fichajes y está dispuesto a valorar cualquier oferta. El jugador tampoco descarta la posibilidad de abandonar Bérgamo; si llegara una propuesta que le pareciera más convincente, la tendría en cuenta.
¿Quién lo quería en enero?
Maurizio Sarri siempre ha sido un gran admirador de Lazar Samardzic, por quien la Lazio se interesó el pasado mes de enero, pero se topó con la negativa del Atalanta. La misma respuesta se le dio también a la Fiorentina, otro club que en enero estaba dispuesto a presentar una oferta concreta, pero por decisión de los nerazzurri las negociaciones nunca pasaron de una simple solicitud de información. Con el exjugador del Udinese bloqueado, Brescianini y Maldini estaban a punto de marcharse, y el primero fue a laFiorentina y el otro a la Lazio. Ahora, sin embargo, la situación ha cambiado: Samardzic —que en enero también se vinculó al Galatasaray, aunque nunca hubo nada concreto— está jugando poco y en verano podría marcharse de verdad; su aventura en Bérgamo podría estar llegando a su fin.