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GOAL ITALIA - Ronaldinho RavennaGetty GOAL
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Ronaldinho nos hace soñar: «Estoy deseando estar en Rávena»

Ronaldinho
Ravenna
Serie C

El ex Balón de Oro se pronuncia tras el anuncio del club de Romaña

Ronaldinho, ex Balón de Oro nacido en 1980, habla tras firmar con el Ravenna y poder regresar a los campos a los 46 años en la Serie C italiana. A continuación, los fragmentos más destacados de su entrevista con La Gazzetta dello Sport.


De entrada, la pregunta más importante: ¿por qué el Ravenna?

«Porque somos muy buenos amigos y, tras tantos años, encontré un proyecto maravilloso que creo que hará historia. Fue una decisión sencilla y directa. Se presentó la oportunidad y estoy encantado de aprovecharla».



  • ¿Cuándo veremos el primer partido con Ronaldinho en el campo? ¿Digamos que en agosto?

    «No lo sé, aún es pronto. Solo sé que quiero estar en Rávena, conocer la ciudad y el ambiente. Mi familia y yo estamos muy contentos, quiero que la magia comience pronto».


    Más allá del fútbol, ¿qué planea hacer a sus 46 años?

    «He forjado amistades durante años y ahora, gracias a Dios, recojo los frutos de esas relaciones, del fútbol y la música».


    ¿Tal vez lo veamos a los cincuenta?

    «¿Por qué no…?».

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