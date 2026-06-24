Ronaldinho nos hace soñar: «Estoy deseando estar en Rávena»

¿Cuándo veremos el primer partido con Ronaldinho en el campo? ¿Digamos que en agosto?

«No lo sé, aún es pronto. Solo sé que quiero estar en Rávena, conocer la ciudad y el ambiente. Mi familia y yo estamos muy contentos, quiero que la magia comience pronto».





Más allá del fútbol, ¿qué planea hacer a sus 46 años?

«He forjado amistades durante años y ahora, gracias a Dios, recojo los frutos de esas relaciones, del fútbol y la música».



¿Tal vez lo veamos a los cincuenta?

«¿Por qué no…?».