Ronaldinho nos hace soñar: «Estoy deseando estar en Rávena»

Ronaldinho, ex Balón de Oro nacido en 1980, habla tras firmar con el Ravenna y poder regresar a los campos a los 46 años en la Serie C italiana. A continuación, los fragmentos más destacados de su entrevista con La Gazzetta dello Sport.
De entrada, la pregunta más importante: ¿por qué el Ravenna?
«Porque somos muy buenos amigos y, tras tantos años, encontré un proyecto maravilloso que creo que hará historia. Fue una decisión sencilla y directa. Se presentó la oportunidad y estoy encantado de aprovecharla».