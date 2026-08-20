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GOAL ITALIA - Ronaldinho RavennaGetty GOAL
Gianluca Minchiotti

Traducido por

¡Ronaldinho ha llegado a Rávena! Hoy, presentación-show en la playa

Ravenna
Ronaldinho

El ex Balón de Oro brasileño ha aterrizado en Romaña

Ronaldinho ha llegado a Romaña. La exestrella de Barcelona y AC Milan ha aterrizado a las 11.50 en el aeropuerto Ridolfi de Forlì, en un vuelo privado procedente de Milán-Linate, para después dirigirse a Ravenna junto a su propio equipo de trabajo. Para recibirlo, según se lee en ilrestodelcarlino, había una delegación del Ravenna, además de una treintena de aficionados presentes en el aeropuerto, a los que el brasileño concedió algunos selfis y autógrafos.


El momento más esperado, sin embargo, está previsto para esta noche en Marina di Ravenna, donde Ronaldinho será presentado oficialmente como nuevo jugador del Ravenna. El evento, programado de 20.30 a 22, debería reunir entre 5.000 y 6.000 personas en la playa adyacente a la Diga Foranea Sud.


El ex Balón de Oro permanecerá en Romaña también mañana, cuando será invitado del Space de Riccione.


  • Recordemos que el 23 de junio, el Ravenna anunció: "Ronaldinho firma por el Ravenna. Ronaldinho pasa a formar parte del Ravenna FC by Cipriani como jugador, en lo que representa una de las incorporaciones más significativas de la historia del club y un momento destinado a proyectar a Ravenna al centro de atención del fútbol mundial. Más que una operación simbólica, Ronaldinho se ha marcado un objetivo preciso: marcar su último gol como profesional con la camiseta del Ravenna, añadiendo un capítulo profundamente personal a una de las carreras más celebradas de la historia del fútbol. Su llegada lanza un mensaje muy claro: el Ravenna está construyendo un proyecto serio y la cultura futbolística italiana tiene un nuevo punto de referencia. Así se abre el capítulo más fascinante de la historia de este club que apenas está en sus albores".




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