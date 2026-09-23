Samuele Inacio, uno de los jóvenes italianos con más proyección, convocado por Roberto Mancini con Italia para los próximos partidos de la Nations League, es también un perfil del que se habla mucho en clave mercado. Nacido en 2008, Inacio tiene contrato con el Borussia Dortmund hasta el 30 de junio de 2029, pero es seguido con atención por algunos clubes italianos. En primera fila, el Inter y sobre todo la Juventus.





En Cronache di spogliatoio, Fabrizio Romano habla así sobre Inacio: "Gusta mucho a la Juventus, la Juventus intentó fichar a Samuele Inacio. El club turinés sondeó al Borussia Dortmund y luego fichó a Ekhator. El Dortmund renovó el contrato de Inacio. Puede tener la calidad para volver a Italia algún día".