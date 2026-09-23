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cm grafica inacio inter e juve
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Romano: la Juventus intentó fichar a Samuele Inacio, luego fichó a Ekhator

Juventus
Fichajes
Borussia Dortmund
S. Inacio

El talento del Borussia Dortmund gusta a la Juventus

Samuele Inacio, uno de los jóvenes italianos con más proyección, convocado por Roberto Mancini con Italia para los próximos partidos de la Nations League, es también un perfil del que se habla mucho en clave mercado. Nacido en 2008, Inacio tiene contrato con el Borussia Dortmund hasta el 30 de junio de 2029, pero es seguido con atención por algunos clubes italianos. En primera fila, el Inter y sobre todo la Juventus.


En Cronache di spogliatoio, Fabrizio Romano habla así sobre Inacio: "Gusta mucho a la Juventus, la Juventus intentó fichar a Samuele Inacio. El club turinés sondeó al Borussia Dortmund y luego fichó a Ekhator. El Dortmund renovó el contrato de Inacio. Puede tener la calidad para volver a Italia algún día".

  • Es la confirmación del interés de Juventus por el hijo de un exfutbolista (su padre es Inacio Pià), así como del intento de la Vecchia Signora el pasado verano. Inacio suma hasta ahora 10 partidos y 3 goles con la camiseta del primer equipo del Dortmund, además de 9 partidos y 2 tantos con el segundo equipo del Dortmund. Con la selección italiana, Inacio debutó en junio, con Silvio Baldini en el banquillo, en el partido ganado contra Luxemburgo. En verano, de hecho, la decisión del Dortmund había sido no poner a Inacio en el mercado: quién sabe si en un futuro próximo las cartas sobre la mesa podrán cambiar y para los clubes italianos, con Juventus a la cabeza, será posible llevar a la Serie A al joven talento italiano.

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