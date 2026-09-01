Todo se decide al fotofinish para la Roma, que prepara el asalto final en el mercado. El director deportivo Tony D’Amico trabaja en tres vías para reforzar el ataque: Jamie Leweling, Luiz Henrique y Jamie Gittens.





El nombre que encabeza la lista, según la Gazzetta dello Sport, sigue siendo Leweling. El alemán del Stuttgart gusta a Gian Piero Gasperini por su polivalencia, ya que puede jugar tanto de delantero como de carrilero. La Roma ha mejorado su oferta con una propuesta de 35 millones de euros (30+5), en una operación a título definitivo, pero en las últimas horas se han sumado Everton y Liverpool, empujando al jugador a tomarse un tiempo y, según Sky Sport, a inclinarse por el no a la Roma.





También es complicada la vía Luiz Henrique: la Roma tiene un acuerdo con el brasileño del Zenit, pero los plazos ajustados para completar la documentación con Rusia representan un obstáculo. Además, sobre el jugador sigue siendo fuerte la presión del Botafogo.



