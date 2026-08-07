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Kumbulla espanyol 2025GettyImages
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Roma, oficial: Kumbulla, traspasado al Rayo Vallecano, la fórmula

AS Roma
Fichajes
M. Kumbulla

El defensa ganó con la Roma la Conference League de 2022

Como se lee en la web oficial del club romano, «la AS Roma comunica que ha llegado a un acuerdo con el Rayo Vallecano para la cesión de Marash Kumbulla. La operación se cierra con la fórmula de la cesión con opción de compra».

  • La nota prosigue: "El defensa ha sumado 68 partidos con la Roma, marcando 4 goles y participando también en la conquista de la Conference League en 2022.


    ¡Mucha suerte en el futuro, Marash!".

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