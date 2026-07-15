Rodri, maestro del fútbol: el récord y la llamada de los dirigentes del Real Madrid

¿Y después? Con su contrato con el Manchester City a punto de vencer en 2027, Rodri ha sido relacionado en varias ocasiones en los últimos meses con el Real Madrid, cuyo vestuario, a través de sus líderes, lo recibiría con los brazos abiertos.





A principios de junio, al ser preguntado sobre esta posibilidad, Rodri comentó: «¿Rumores sobre el Real Madrid? Forma parte del fútbol. Estoy centrado en ser un líder de la selección. Entiendo los rumores, pero no pienso perder el tiempo con estas cosas. Ya se verá después del Mundial». A partir del lunes veremos el destino del ‘16’ de España y si suma un Mundial a su palmarés.