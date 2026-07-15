655 pases completados. En la semifinal del Mundial que España ganó 2-0 a Francia, Rodri alcanzó 655 pases en la Copa del Mundo de la FIFA 2026, récord histórico desde 1966 según Opta. El centrocampista español, nacido en 1996, ofreció en el Dallas Stadium una lección magistral de fútbol. El Balón de Oro 2024, bien secundado por Fabián Ruiz y Dani Olmo, dominó el centro del campo galo, primero ante Tchouaméni y Rabiot y luego contra Koné.
Traducido por
Rodri, maestro del fútbol: el récord y la llamada de los dirigentes del Real Madrid
YA SOLO FALTA EL MUNDIAL
Tras ganar todo con el Manchester City y ser el pilar de Pep Guardiola desde 2019 hasta su adiós en junio, a Rodri solo le falta el Mundial con España, tras la Eurocopa y la Liga de Naciones. El domingo en Nueva York, frente al ganador de Inglaterra-Argentina, Rodrigo Hernández Cascante puede lograrlo.
¿Y después? Con su contrato con el Manchester City a punto de vencer en 2027, Rodri ha sido relacionado en varias ocasiones en los últimos meses con el Real Madrid, cuyo vestuario, a través de sus líderes, lo recibiría con los brazos abiertos.
A principios de junio, al ser preguntado sobre esta posibilidad, Rodri comentó: «¿Rumores sobre el Real Madrid? Forma parte del fútbol. Estoy centrado en ser un líder de la selección. Entiendo los rumores, pero no pienso perder el tiempo con estas cosas. Ya se verá después del Mundial». A partir del lunes veremos el destino del ‘16’ de España y si suma un Mundial a su palmarés.
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias