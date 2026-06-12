Los checos, clasificados en marzo para su primer Mundial en 20 años tras ganar la repesca, han encontrado estabilidad bajo el mando del seleccionador Miroslav Koubek (74) desde diciembre de 2025. Sin embargo, ante la presión inicial de Corea del Sur, el delantero del Bayer Leverkusen, Patrik Schick, apenas intervino.

Corea del Sur fue más activo y generó las mejores ocasiones: Son, exjugador de la Bundesliga, fue bloqueado en el último momento (12’); poco después, Kang-In Lee, del París Saint-Germain, campeón de la Liga de Campeones, probó con un disparo lejano (14’). Luego el partido se estancó: a la República Checa le faltaron ideas y a Corea del Sur puntería. Son disparó desde buena posición y el balón se fue desviado por la izquierda (39’).

Tras el descanso, el bicampeón de Asia mantuvo el dominio; Jae-Sung Lee erró el 1-0 tras un rebote (49’). En la otra área, Krejci sorprendió con un tanto de saque de banda. Pero Corea del Sur respondió con justicia.