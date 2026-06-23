Real Madrid pone a la venta a Aurélien Tchouaméni; ya tiene precio

A Aurélien Tchouaméni le espera un futuro lejos del Real Madrid. Según la prensa española, el centrocampista, nacido en 2000, no entra en los planes de José Mourinho, quien ha autorizado su venta. El exjugador del Mónaco tiene contrato hasta 2028 y prefiere quedarse en la Casa Blanca, pero no quiere pasar un año en el banquillo.