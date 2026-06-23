A Aurélien Tchouaméni le espera un futuro lejos del Real Madrid. Según la prensa española, el centrocampista, nacido en 2000, no entra en los planes de José Mourinho, quien ha autorizado su venta. El exjugador del Mónaco tiene contrato hasta 2028 y prefiere quedarse en la Casa Blanca, pero no quiere pasar un año en el banquillo.
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Real Madrid pone a la venta a Aurélien Tchouaméni; ya tiene precio
AHÍ ESTÁ EL PRECIO
El futuro de Tchouaméni podría estar en la Premier League: su nombre ha entrado en la lista del Manchester United, que busca refuerzos para el centro del campo. También el Liverpool se ha fijado en él, ya que necesita renovar su mediocampo. Su traspaso asciende a 40 millones de euros.