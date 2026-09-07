Real Madrid, Mbappé: «¿El Inter? Prefiero al Milan, pero merece respeto»

«Sin duda prefiero al Milan. Pero el Inter es un rival que merece un gran respeto. Un equipo de calidad. Cuando vi el sorteo, mi mente se fue enseguida a Thuram, ya que somos muy amigos. Pero ellos también tienen a Lautaro, que es un delantero capaz de marcar la diferencia. Eso sí, espero que no en este caso. ¿Mourinho? Un gran motivador, está transmitiendo al grupo la experiencia de tantos años de carrera. Es un placer y un privilegio ser entrenados por él. Estamos todos unidos, pero también lo estábamos el año pasado. Por desgracia, los resultados no siempre llegan. Mirad a mi Francia: queríamos ganar el Mundial y, sin embargo, ni siquiera conseguimos llegar a la final…»