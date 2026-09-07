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Real Madrid, Mbappé: «¿El Inter? Prefiero al Milan, pero merece respeto»

Real Madrid vs Inter Milán
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Inter Milán
Liga de Campeones

En la víspera del debut en la Champions League contra el Inter, Kylian Mbappé habló así en Sky Sport: «Estoy deseando empezar, esta es una competición que crea sueños. Me siento muy bien, igual que todo el equipo. Estaremos listos».

  • RELACIÓN CON VINICIUS

    «¿Yo, incompatible con Vinicius? Es una opinión. No puedo controlar millones de rumores que se escuchan cuando juegas en el club más importante del mundo. En cambio, me interesa mejorar cada detalle en el campo, para ayudar al equipo. ¿Vinicius y yo tenemos que mejorar en fase defensiva? Como explicaba antes, siempre puedo mejorar. Pero no me gusta compararme con mis compañeros, porque si no tendría que destacar lo que hago yo y los demás no…».

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  • BALÓN DE ORO

    «Es un premio prestigioso que cualquier futbolista quiere ganar. A menudo me preguntan si esta vez me tocará a mí, incluso cuando camino por las calles de Madrid. Y hay quien piensa que soy el mejor del mundo… Yo creo que es un buen año para ganarlo, pero no sé si las votaciones al final me darán la razón».

  • Mejor el Milan

    «Sin duda prefiero al Milan. Pero el Inter es un rival que merece un gran respeto. Un equipo de calidad. Cuando vi el sorteo, mi mente se fue enseguida a Thuram, ya que somos muy amigos. Pero ellos también tienen a Lautaro, que es un delantero capaz de marcar la diferencia. Eso sí, espero que no en este caso. ¿Mourinho? Un gran motivador, está transmitiendo al grupo la experiencia de tantos años de carrera. Es un placer y un privilegio ser entrenados por él. Estamos todos unidos, pero también lo estábamos el año pasado. Por desgracia, los resultados no siempre llegan. Mirad a mi Francia: queríamos ganar el Mundial y, sin embargo, ni siquiera conseguimos llegar a la final…»

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