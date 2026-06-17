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grafica bernardo silva man city 2025 2026Getty Images

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Real Madrid ficha a Bernardo Silva

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Real Madrid
B. Silva

Tras meses de rumores, ya es oficial: Bernardo Silva es nuevo jugador del Real Madrid y ha firmado hasta 2028. El club lo ha confirmado así: «El Real Madrid C.F. y Bernardo Silva han acordado que el jugador se quede en el club las dos próximas temporadas, hasta el 30 de junio de 2028».


  • MOURINHO, DECISIVO

    El portugués, nacido en 1994, quedó libre tras dejar el Manchester City, donde jugó 460 partidos y marcó 76 goles. Bernardo Silva tenía otras ofertas, como la de la Juventus, pero escogió el Real Madrid, convencido por José Mourinho, quien deseaba trabajar con él.

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