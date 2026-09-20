Tras la sorprendente derrota en Sudáfrica, donde el Al-Ahli saudí cayó 2-1 ante el Sundowns, el sábado, en la final de la Copa Intercontinental de Clubes, estalló la ira de la afición del "Al-Raqi" ante la continuidad del desconcierto y el declive del equipo que se coronó campeón de la Liga de Campeones de Élite de Asia en las dos últimas temporadas.

Con la marcha del entrenador alemán Matthias Jaissle al club inglés Newcastle United, y la rescisión y no renovación de varias estrellas del equipo, entre las que destacan Riyad Mahrez y Franck Kessié, el Al-Ahli entró en la temporada actual desorientado en todos los niveles.

Coincidiendo con la derrota del Al-Ahli ante el Sundowns, el Newcastle celebraba su victoria antes del parón internacional sobre el Hull City por 2-1, ocupando la octava posición con 8 puntos en la Premier League, a 4 puntos del Arsenal, subcampeón, y del Manchester City, líder, que podría ampliar la diferencia a 7 puntos con las Urracas hoy cuando se enfrente al Sunderland.

Pero parece que la muestra de satisfacción del club inglés por esta victoria fue interpretada entre la afición del Al-Ahli y los seguidores de sus rivales locales de otra manera.