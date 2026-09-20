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Rabia y dolor: ¿provocó Newcastle deliberadamente al Al Ahly tras el golpe del Sundowns?

Sundowns FC vs Al Ahli
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M. Jaissle
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La cuenta de "Al-Majbais" motiva a la afición saudí

Tras la sorprendente derrota en Sudáfrica, donde el Al-Ahli saudí cayó 2-1 ante el Sundowns, el sábado, en la final de la Copa Intercontinental de Clubes, estalló la ira de la afición del "Al-Raqi" ante la continuidad del desconcierto y el declive del equipo que se coronó campeón de la Liga de Campeones de Élite de Asia en las dos últimas temporadas.

Con la marcha del entrenador alemán Matthias Jaissle al club inglés Newcastle United, y la rescisión y no renovación de varias estrellas del equipo, entre las que destacan Riyad Mahrez y Franck Kessié, el Al-Ahli entró en la temporada actual desorientado en todos los niveles.

Coincidiendo con la derrota del Al-Ahli ante el Sundowns, el Newcastle celebraba su victoria antes del parón internacional sobre el Hull City por 2-1, ocupando la octava posición con 8 puntos en la Premier League, a 4 puntos del Arsenal, subcampeón, y del Manchester City, líder, que podría ampliar la diferencia a 7 puntos con las Urracas hoy cuando se enfrente al Sunderland.

Pero parece que la muestra de satisfacción del club inglés por esta victoria fue interpretada entre la afición del Al-Ahli y los seguidores de sus rivales locales de otra manera.

  • La búsqueda de una respuesta: ¿por qué se marchó Jaissle?

    La cuenta árabe del Newcastle publicó una foto de Yaisle sonriente, tras el partido, y escribió: "La sensación de entrar en el parón internacional siendo ganador".



    La afición saudí, por su parte, no pasó por alto este tuit, ya que algunos lo consideraron un mensaje provocador hacia el Al-Ahli, mientras que varios seguidores del club se preguntaron con amargura por los motivos de la salida de Yaisle de "la fortaleza de las copas".


    La cuenta Abu Nawar escribió: "¿Cuáles son los motivos de la salida de Matías? Si tienes la respuesta, ojalá nos la puedas dar".



    La cuenta SH dijo: "Dios mío, ten piedad de ellos", mientras que la cuenta fayez_1976f dijo: "Intencionado".

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  • Menosprecio y elogio: acusación de desmantelar al Ahly

    En cuanto a hani, que parece ser aficionado del Al-Ahli, comentó en otra dirección, minimizó al entrenador alemán y lo atacó con dureza, diciendo: "Míralo, un entrenador al que sostenían Mahrez y Kessié, que no te engañe, el tiempo os lo demostrará y ya lo veréis, se está riendo de ti, miserable de Inglaterra".



    Por su parte, la cuenta de Saad Al-Hariri escribió: "Este entrenador tiene pasión por dirigir y está presente en lo técnico. El Newcastle con él cambió y se convirtió en un equipo de peso, y además la liga es una de las mejores del mundo".



    Y "Abu Batal", uno de los aficionados del Al-Ahli, escribió: "Este tuit está claro que es de la misma persona que desmanteló al Al-Ahli después de 2016".

    Otro se centró en el momento del tuit y dijo: "Es una falta de respeto, lo juro por Dios".

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