Tras el Mundial cerrado con la eliminación en dieciseisavos de final, Croacia ha decidido pasar página y empezar de cero: después de nueve años ha terminado la era de Zlatko Dadic y, en su lugar, al banquillo de la selección ha llegado el ex del West Ham y el Watford Slaven Bilic, que ya había sido seleccionador de 2006 a 2012. Primer partido y primera victoria ante la República Checa, volviendo a partir de las certezas: goles decisivos de Modric, que a los 41 años se ha convertido en el goleador más veterano de la historia de la selección, y de Marco Pasalic, centrocampista del Orlando City y solo homónimo del jugador del Atalanta.
Quién es Beljo, el protegido de Boban que ha marcado a España
POSICIÓN Y CARACTERÍSTICAS
Para el segundo partido de la Nations League contra España, el seleccionador apostó como titular en el centro del ataque por Dion Drena Beljo, un jugador nacido en 2002 del Dinamo de Zagreb, que las únicas otras dos veces que había jugado con la selección habían sido hace tres años. En su primer partido como titular, dejó enseguida su firma con un cabezazo, especialidad de la casa para el delantero de 1,95 m. Zurdo, destaca en el juego aéreo y en la protección del balón; también dispara desde fuera y el año pasado ganó la clasificación de goleadores de la liga croata con 31 goles.
Lo querían Frosinone y Monza
Una temporada como protagonista que ha puesto sobre él los focos del mercado: entre los clubes interesados el verano pasado también estaban el Frosinone y el Monza, que lo seguían desde que estaba en el Osijek. Luego se fue al Augsburg, en la Bundesliga, y tras un año cedido en el Rapid Viena, el Dinamo de Zagreb lo devolvió a Croacia por 4 millones de euros, fuertemente respaldado por el presidente Zvonimir Boban. Hoy su valoración ronda los 15, y el propio Boban desveló que rechazó una oferta muy importante de una de las cinco grandes ligas europeas.
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