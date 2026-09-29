Tras el Mundial cerrado con la eliminación en dieciseisavos de final, Croacia ha decidido pasar página y empezar de cero: después de nueve años ha terminado la era de Zlatko Dadic y, en su lugar, al banquillo de la selección ha llegado el ex del West Ham y el Watford Slaven Bilic, que ya había sido seleccionador de 2006 a 2012. Primer partido y primera victoria ante la República Checa, volviendo a partir de las certezas: goles decisivos de Modric, que a los 41 años se ha convertido en el goleador más veterano de la historia de la selección, y de Marco Pasalic, centrocampista del Orlando City y solo homónimo del jugador del Atalanta.