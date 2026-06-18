¿Qué tiene que ver Portugal? Tuchel se mete en un lío

La negativa del alemán Thomas Tuchel, seleccionador de Inglaterra, a cantar el himno nacional en el Mundial 2026 ha generado una gran polémica en Inglaterra.

Contrasta con la actitud del seleccionador español, Roberto Martínez, que entona el himno portugués con entusiasmo.

Como informó el diario «AS», Tuchel anunció antes del Inglaterra-Croacia de la primera jornada que no cantaría «God Save the King».

Dado el historial de tensiones políticas y deportivas entre Alemania e Inglaterra, la noticia se propagó con rapidez y desató una tormenta mediática en la prensa británica.

Durante el himno ante Croacia, los fotógrafos dejaron a los jugadores y enfocaron al banquillo: Tuchel permanecía sentado con gesto serio y la mirada al cielo, sin cantar, fiel a su postura.