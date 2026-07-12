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Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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¿Qué ha dicho? La lectura labial revela la bronca de Tuchel a las estrellas de Inglaterra

Noruega vs Inglaterra
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T. Tuchel
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Una experta en lectura labial reveló el enfadado mensaje que Thomas Tuchel, seleccionador de Inglaterra, dirigió a sus jugadores durante la semifinal del Mundial contra Noruega.

Inglaterra remontó un gol en contra y ganó 2-1 en la prórroga.

Inglaterra dominó los primeros minutos, pero no creó ocasiones claras.

La ocasión más peligrosa de los Tres Leones llegó cuando Nico O’Reilly remató desde corta distancia un centro de Madueke, pero el balón rozó el poste; más allá de esa jugada, Inglaterra no generó peligro antes del primer descanso para hidratarse.

Thomas Tuchel aprovechó esos minutos para reprender a sus jugadores, recordándoles la realidad de los partidos a vida o muerte.

La experta en lectura de labios, Nicola Heikling, declaró al Daily Mail a través de Covers: «Tuchel les dijo: “Trabajad más duro, movéos más rápido, estáis quietos y estáticos”».

  • FBL-WC-2026-MATCH99-NOR-ENGAFP

    Los mensajes motivadores de Tuchel son una herramienta eficaz para animar a sus jugadores.

    El entrenador alemán añadió: «Tengo que deciros algo... Escuchad al cuerpo técnico, tenemos que luchar por nuestras posiciones. Mantened el balón raso. Empujad menos y concentraos más en el balón».

    Para los saques de esquina añadió: «En los corners, moverse hacia la banda derecha; no venir por delante (a Gordon, el 18). Tu sitio es la derecha; si vienes por delante, perdemos el balón. Quédate ahí».

    Cerró con: «Dadlo todo; es la última oportunidad. Si perdemos, nos vamos del torneo. ¡Vamos!».

    Sus palabras solían motivar al equipo, pero esta vez no surtieron efecto inmediato.

    Poco después, John Stones perdió el balón en el área inglesa y casi permitió una ocasión clara a Haaland, aunque el portero Jordan Pickford intervino a tiempo y evitó el peligro.

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