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Portugal: los aficionados han decidido: fuera Cristiano Ronaldo

Portugal

Los aficionados portugueses lo tienen claro: el cinco veces Balón de Oro no debe ser titular.

Es la primera final de Portugal y la afición lo tiene claro: fuera Cristiano Ronaldo. Tras el empate en Palm Beach ante la República Democrática del Congo, la selección de Roberto Martínez perdió la tranquilidad y llegó a Houston con un solo resultado posible: ganar a la Uzbekistán de Fabio Cannavaro.



  • LAS POLÉMICAS SOBRE CR7

    La semana entre el empate ante la República Democrática del Congo y el partido de hoy contra Uzbekistán ha sido turbulenta: rumores externos, polémicas sobre la alineación de Cristiano Ronaldo y quejas de algunos jugadores cuyos dichos no siempre coincidieron con sus actos, como en el caso de João Neves.





    • Anuncios

  • FAMILIAS, PLAYAS Y OCIO

    A pesar del aislamiento total y de centrarse solo en el juego, sus declaraciones muestran malestar por las críticas a lo ocurrido en Florida. Entre el deseo de desmentir el mito de que familias y playas distraían al equipo y la realidad de una actuación decepcionante, el seleccionador comprende lo difícil que es este Mundial.



  • FUERA CRISTIANO RONALDO

    Los aficionados, indignados por las imágenes filtradas, se han cebado con CR7. Según una encuesta de A' Bola, la mayoría lo deja fuera del once titular yprefiere a Gonçalo Ramos, del PSG y objetivo del Milan.

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