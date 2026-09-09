¿Por qué Roma e Inter juegan en la Champions sin patrocinador?

Real Madrid-Inter fue uno de los partidos más vistos de los últimos años en Italia. El debut en la Champions League del vigente campeón de Italia y ante el gran ex José Mourinho, en el nuevo Santiago Bernabéu y en un día en el que el Inter era el único equipo italiano implicado en Europa, atrajo inevitablemente la atención de todos los aficionados italianos y no solo de ellos.





Sin embargo, lo que llamó la atención de los aficionados de todo el mundo fue la particularidad de la camiseta del Inter, sin patrocinador, y que tendrá una especie de repetición en la noche de mañana en Estambul en el partido de la Roma contra el Fenerbahçe.



¿Pero por qué ha ocurrido y ocurrirá? ¿Y cuántos otros partidos tendrán que jugar los dos clubes sin patrocinador?







