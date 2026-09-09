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Real Madrid C.F. v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Emanuele Tramacere

Traducido por

¿Por qué Roma e Inter juegan en la Champions sin patrocinador?

Roma
Inter Milán

El Inter en Madrid con una equipación totalmente vacía, la Roma promueve una iniciativa benéfica en Estambul.

Real Madrid-Inter fue uno de los partidos más vistos de los últimos años en Italia. El debut en la Champions League del vigente campeón de Italia y ante el gran ex José Mourinho, en el nuevo Santiago Bernabéu y en un día en el que el Inter era el único equipo italiano implicado en Europa, atrajo inevitablemente la atención de todos los aficionados italianos y no solo de ellos.


Sin embargo, lo que llamó la atención de los aficionados de todo el mundo fue la particularidad de la camiseta del Inter, sin patrocinador, y que tendrá una especie de repetición en la noche de mañana en Estambul en el partido de la Roma contra el Fenerbahçe.

¿Pero por qué ha ocurrido y ocurrirá? ¿Y cuántos otros partidos tendrán que jugar los dos clubes sin patrocinador?



  • Las leyes de España y Turquía sobre las apuestas

    El Inter se ha visto obligado a producir una camiseta sin el patrocinador Betsson.sport, que luce en las equipaciones de liga, por "culpa" de la normativa vigente en España en materia de publicidad vinculada al mundo del betting y las apuestas.

    Se trata, en concreto, del Real Decreto 958/2020 de Comunicaciones Comerciales de las Actividades de Juego, que impone la prohibición de incluir marcas de apuestas (también relacionadas con sitios de noticias como el del club italiano) en equipaciones de juego o de entrenamiento. Una prohibición que también se aplica a la posibilidad de dar nombre a estadios, instalaciones deportivas y recintos.

    Lo mismo ocurre en Turquía, que no permite promocionar a nivel publicitario a operadores no autorizados en el país.

    • Anuncios

  • LA EXCEPCIÓN CON EL ATLÉTICO

    ¿Por qué, sin embargo, hace un año, en la temporada 2025/2026, el Inter sí pudo jugar en el Metropolitano contra el Atlético de Madrid con la camiseta llena de patrocinadores? La respuesta, según Calcio e Finanza, hay que buscarla en la decisión de Betsson de pagar de su propio bolsillo la sanción prevista por el real decreto contra los patrocinios.

  • La Roma, con una operación benéfica

    A diferencia del Inter, que ha optado por «limpiar» la camiseta contra el Real Madrid, presentándose completamente sin patrocinador. La Roma, en cambio, para el partido de mañana, el debut en la Champions League contra el Fenerbahçe, ha optado por sustituir a Eurobet.live con una operación de carácter benéfico. Un ingreso no percibido a nivel comercial que, sin embargo, podría recuperarse tanto en términos de reputación de marca por la operación benéfica como por la tirada limitada de las equipaciones, que podría generar importantes ingresos desde la perspectiva del coleccionismo.

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  • ¿Será la única vez?

    Las de Real Madrid y Fenerbahce no serán los únicos dos partidos en los que los dos clubes se verán obligados a renunciar al patrocinador en la camiseta. El Inter, por ejemplo, se verá obligado a renunciar a él también en el partido contra el Feyenoord programado para el próximo 3 de noviembre, dado que las leyes neerlandesas también se equiparan a las turcas y españolas. Si luego los dos clubes siguieran avanzando en su camino, tendrán que decidir qué hacer en caso de emparejamiento con entidades procedentes de estos estados, además de Bélgica.

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