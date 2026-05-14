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Por qué anularon el hat-trick de Messi ante Cincinnati
Rendimiento decisivo en Ohio
El maestro argentino lideró un espectáculo de ocho goles el miércoles por la noche: abrió el marcador y, tras caer 2-1, guió la remontada. El encuentro acabó 5-3 y Messi también asistió a Mateo Silvetti antes de completar su hat-trick en el 89 tras un error defensivo. La victoria impulsó a los Herons al segundo puesto del Este, con 25 puntos en 13 jornadas.
Una resolución oficial aclara el historial
Tras el partido, la MLS actualizó el acta oficial en su web y le quitó a Messi el hat-trick. El gol del minuto 89 se registró como autogol del portero de Cincinnati, Roman Celentano, ya que el balón rebotó en el poste, no cruzó la línea de gol y Celentano lo desvió accidentalmente a su propia portería.
Cifras impactantes
Con esta decisión, Messi se queda con 60 hat-tricks oficiales, seis menos que Cristiano Ronaldo, líder histórico con 66. Aun así, sus números siguen impresionando: en la temporada 2026 de la MLS lleva 11 goles y cuatro asistencias en 12 partidos. Con Argentina lista para defender el título mundial este verano, Messi acumula 909 goles y 411 asistencias en 1.153 partidos oficiales.
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La lucha por el título se intensifica
El ascenso de Miami al segundo puesto del Este presiona al líder, Nashville, que tiene solo dos puntos más y un partido menos. Los Herons, en racha, deben mantener su alto ritmo goleador para superar la sólida defensa de los Predators. Antes del parón internacional, Messi buscará prolongar su racha antes de unirse a Argentina para la gira de verano.