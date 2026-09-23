El delantero del Espanyol Roberto Fernandez atendió a los medios por primera vez como internacional absoluto en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. El atacante, de 24 años, recibió su primera convocatoria del seleccionador Luis de la Fuente para los próximos partidos de España en la UEFA Nations League.

Tras pasar por un periodo complicado en el Braga portugués antes de relanzar su carrera en el Espanyol, Fernandez describió su llegada a la selección como un sueño hecho realidad.

Admitió que vio el vídeo oficial de la convocatoria junto a su familia hasta que su nombre apareció al final.



