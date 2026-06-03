Según la revista «Sport Bild», al delantero le prometieron fichar a un jugador ofensivo de primer nivel, con quien espera beneficiarse en el futuro.
Traducido por
Para retener a Serhou Guirassy, el BVB planea fichar al menos a otra estrella
La dirección deportiva, liderada por Ole Book y Lars Ricken Guirassy, le habría explicado los planes de fichajes para convencerlo de que se quede.
Según varios informes, el jugador de 30 años tiene este verano una cláusula de rescisión de unos 35 millones de euros para ciertos clubes de élite, aunque su contrato vence en 2028. Desde hace tiempo se rumorea que el jugador valora marcharse. De hecho, recientemente se ha vinculado con el Fenerbaçe de Estambul: el candidato a la presidencia, Azizi Yildirim, habría prometido ficharlo si gana las elecciones del 6 y 7 de junio.
Book admitió que, aunque no planean venderlo, considerarían ofertas excepcionales.
- AFP
BVB: ¿Se va Adeyemi y llega otro delantero?
El BVB necesita los ingresos por traspasos para fichar una nueva estrella ofensiva, después de haber incorporado a Joane Gadou (19,5 millones de euros), Kaua Prates (siete millones de euros) y Justin Lerma (cuatro millones de euros). Por eso, Karim Adeyemi podría ser clave: si no renueva su contrato, que vence en 2027, se le vendería este verano para evitar perderlo gratis.
Por ahora, las posturas sobre salario y cláusula de rescisión están lejos, aunque el jugador lo ha negado al WAZ. «Ya he hablado muy a menudo a favor del Borussia Dortmund y siempre he destacado lo que valoro de este club y lo mucho que me apasiona», afirmó. No obstante, reconoció: «Para mí es sobre todo importante recibir una señal clara del club, independientemente de cuál sea la decisión final».
Guirassy volvió a ser el máximo goleador del Dortmund
El informe no aclara quién asistirá a Guirassy si se queda. Hace semanas se rumoreó el regreso de Jadon Sancho, pero los medios lo dan por descartado.
Guirassy ha marcado 60 goles y ha dado 15 asistencias en 96 partidos con el BVB, y con 22 tantos fue el máximo goleador del Dortmund la temporada pasada.
- AFP
Serhou Guirassy: datos de rendimiento y estadísticas en el BVB
Partidos 96 Goles 60 Asistencias 15