Y además: "¿Woltemade? En mi opinión, él y el francés pueden jugar juntos, los veo complementarios. El ex del Newcastle podría moverse en la mediapunta porque técnicamente es muy fuerte y tiene una gran visión de juego, podría darle muchas asistencias a Kolo Muani".





Padovano jugó en la Juventus durante dos años y medio, desde julio de 1985 hasta noviembre de 1997, para un total de 63 partidos, 18 goles, un Scudetto, dos Supercopas de Italia, una Champions League, una Copa Intercontinental y una Supercopa de Europa.



