Michele Padovano, exdelantero de la Juventus, opina sobre la Juve actual, en particular en lo que respecta a las decisiones de Luciano Spalletti sobre el ataque de la Juventus. Entrevistado por La Stampa, el nacido en 1966 explica: "Me sumo a lo que dijo Spalletti al final del partido contra el Milan, yyo también estoy en el carro de Kolo Muani, porque ya jugó seis meses en Turín y esa etapa fue extremadamente positiva. Por desgracia no estuvo preciso para aprovechar las ocasiones que tuvo, pero estoy seguro de que se desbloqueará; personalmente estoy convencido de que hay que tener paciencia, al final del campeonato haremos balance".
Getty Images/Calciomercato
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Padovano: "Juventus, así veo a Kolo Muani y Woltemade"
Y además: "¿Woltemade? En mi opinión, él y el francés pueden jugar juntos, los veo complementarios. El ex del Newcastle podría moverse en la mediapunta porque técnicamente es muy fuerte y tiene una gran visión de juego, podría darle muchas asistencias a Kolo Muani".
Padovano jugó en la Juventus durante dos años y medio, desde julio de 1985 hasta noviembre de 1997, para un total de 63 partidos, 18 goles, un Scudetto, dos Supercopas de Italia, una Champions League, una Copa Intercontinental y una Supercopa de Europa.
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