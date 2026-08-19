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Fenerbahce v OL Lyonnes - UEFA Champions League 2026/27 Play-Offs First LegGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Openda, ya a punto: las condiciones de la cesión de la Juventus al Lyon

Juventus
Fichajes
Lyon
I. Openda

El belga marca con su nuevo equipo en la fase previa de la Champions League

Lois Openda, que marcó anoche con la camiseta del Lyon en la ida de la fase previa de la Champions League, en la que los franceses empataron 1-1 en el campo del Fenerbahçe, dejó la Juventus el pasado 28 de julio. A continuación, el comunicado del club juventino, que oficializaba la cesión simple al OL, sin opción de compra:


"Juventus Football Club S.p.A. comunica haber alcanzado un acuerdo con el Olympique Lyonnais para la cesión, a título temporal hasta el 30 de junio de 2027, de los derechos sobre las prestaciones deportivas del jugador Lois Openda, a cambio de una contraprestación de 3,5 millones de euros".

  • Aquí, en cambio, el comunicado con el que la Juventus, el 1 de septiembre de 2025, anunciaba el fichaje de Openda procedente del Leipzig: "Juventus Football Club S.p.A. comunica haber alcanzado un acuerdo con el RB Leipzig para la adquisición, a título temporal hasta el 30 de junio de 2026, de los derechos sobre las prestaciones deportivas del futbolista Ikoma-Loïs Openda, por una contraprestación de 3,3 millones de euros. Además, se prevén bonus por un importe no superior a 0,8 millones de euros, al cumplirse determinados objetivos deportivos.


    El acuerdo prevé además la obligación por parte de la Juventus de adquirir a título definitivo las prestaciones deportivas del jugador al cumplirse determinadas condiciones durante la temporada 2025/2026. La contraprestación pactada para la eventual adquisición definitiva asciende a 40,6 millones de euros, pagaderos en cuatro ejercicios, además de gastos accesorios por 1,7 millones de euros".


    Una vez cumplidas las condiciones, al final de la temporada 2025-26, la Juventus adquirió después a Openda a título definitivo.




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