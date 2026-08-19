Aquí, en cambio, el comunicado con el que la Juventus, el 1 de septiembre de 2025, anunciaba el fichaje de Openda procedente del Leipzig: "Juventus Football Club S.p.A. comunica haber alcanzado un acuerdo con el RB Leipzig para la adquisición, a título temporal hasta el 30 de junio de 2026, de los derechos sobre las prestaciones deportivas del futbolista Ikoma-Loïs Openda, por una contraprestación de 3,3 millones de euros. Además, se prevén bonus por un importe no superior a 0,8 millones de euros, al cumplirse determinados objetivos deportivos.





El acuerdo prevé además la obligación por parte de la Juventus de adquirir a título definitivo las prestaciones deportivas del jugador al cumplirse determinadas condiciones durante la temporada 2025/2026. La contraprestación pactada para la eventual adquisición definitiva asciende a 40,6 millones de euros, pagaderos en cuatro ejercicios, además de gastos accesorios por 1,7 millones de euros".





Una vez cumplidas las condiciones, al final de la temporada 2025-26, la Juventus adquirió después a Openda a título definitivo.











