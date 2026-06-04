Serhou Guirassy evitó las frases hechas y fue claro: «Esta temporada no ha habido momentos realmente grandiosos», declaró recientemente el delantero del Borussia Dortmund en Sport1. Y añadió: «Porque no hemos ganado nada». Guirassy sentenció: «Cuando juegas en el Dortmund, quieres ganar títulos».
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Ole Book deberá darlo todo: ¿perderá el BVB a dos delanteros a la vez?
Estas declaraciones dejan margen para la interpretación. Desde la motivación de un deportista de élite, Guirassy no dijo nada fuera de lo común. No sorprende que este jugador de 30 años, como la mayoría de sus compañeros del BVB, no se muestre eufórico por haber conseguido con holgura el subcampeonato.
Sin embargo, desde hace meses le persiguen rumores de traspaso que estos días se alimentan con sospechosa regularidad. Ya pasó lo mismo el verano pasado, cuando el guineano marcó 38 goles y dio nueve asistencias en su primer año en Dortmund, incluido el Mundial de Clubes, y acabó como máximo goleador de la Liga de Campeones.
Entonces se conoció que su contrato, válido hasta 2028, incluye una cláusula que le permite fichar por ciertos grandes clubes a cambio de 40 millones de euros. Sin embargo, ninguno de ellos, como Real Madrid o Manchester City, ha llamado aún a su puerta.
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La marcha de Serhou Guirassy sería un duro golpe para el BVB
Por ahora, el Fenerbache de Estambul lucha por fichar a Guirassy, quien, como el año pasado, baraja cambiar de equipo, tal como sugieren sus declaraciones.
En declaraciones recientes al Funke Mediengruppe, el director deportivo Lars Ricken afirmó: «No hemos recibido ninguna oferta por Serhou. Tampoco tenemos intención de dejarlo marchar. En las dos últimas temporadas ha demostrado de forma impresionante su valía para el Borussia Dortmund».
Con 60 goles y 15 asistencias en 96 partidos oficiales, Guirassy ha dejado huella en el BVB. Su salida, incluso con una cláusula de rescisión negociable superior a 40 millones, sería un golpe duro para el club. No solo se echaría de menos su alto promedio goleador, sino que, aparte de él, la plantilla tiene poco más que ofrecer.
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Serhou Guirassy aún no se ha comprometido con el BVB
Para sustituir a Guirassy, el Borussia fichó a Fabio Silva por 22,5 millones. En 39 partidos sumó solo tres goles y siete asistencias, cifras que no justifican su coste. Maximilian Beier no es un ‘9’ puro y últimamente ha jugado más en la banda izquierda, mientras que el futuro de Karim Adeyemi aún es una incógnita.
Como Guirassy no ha mostrado compromiso con el BVB, el director deportivo, Ole Book, podría afrontar pronto el mayor desafío de fichajes del verano.
El propio Book admitió hace poco que el Dortmund podría afrontar la próxima temporada sin él: «Es muy importante con sus goles, no es nuestro plan traspasarlo, pero si llega una oferta excepcional, la valoraremos».
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Ole Book debe demostrar ya su creatividad en Elversberg.
En su primer mercado con el BVB, Book deberá mostrar la creatividad que exhibió en Elversberg. El club busca dos fichajes clave: un mediocentro defensivo y un ‘10’ que reemplace a Julian Brandt.
La prioridad teórica se inclina hacia el mediocampista defensivo, como el joven Kennet Eichhorn, del Hertha BSC. No obstante, según Sport Bild, fichar primero un creativo podría convencer a Guirassy de quedarse. En una reunión le presentaron los planes del club y le aseguraron que el sucesor de Brandt le brindará más protagonismo.
Por ahora, el futuro del delantero, con 28 internacionalidades, sigue rodeado de especulaciones. Y podría seguir así: el mercado de fichajes dura tres meses y, como suele ocurrir, no se activa hasta después del Mundial. Es probable que Guirassy espere hasta entonces para decidir.
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El caso Guirassy y lo mucho que se juega el BVB
Book se ha preparado, pues circulan muchos rumores sobre delanteros que podrían reemplazar a Guirassy. Sin embargo, el riesgo es alto. No puede permitirse un error: el nuevo nueve debe igualar las estadísticas del senegalés.
Mientras, el eterno suplente Silva (29 veces en el banquillo) vigilará de cerca la situación. Su condición en el BVB ya le costó el Mundial con Portugal. Si Guirassy se marcha y llega un nuevo competidor, Book y el Borussia tendrán más trabajo.