Goal.com
En directoEntradas

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
TuchelGetty Images

Traducido por

¡Nueve heridos! Tiroteo cerca de la sede inglesa del Mundial

World Cup
Inglaterra

Al parecer, nueve personas resultaron heridas en un tiroteo ocurrido en las primeras horas de la mañana del sábado, cerca de la residencia del equipo inglés para el Mundial de fútbol.

Así lo informan este domingo The Athletic y The Independent. Según estas fuentes, la policía recibió una llamada de emergencia sobre las 4:00 de la madrugada en la avenida Troost, en Kansas City, Misuri. Los afectados acudieron a hospitales cercanos y, según se ha informado, nadie sufrió heridas graves.

  • Según ambos periódicos, citando al Departamento de Policía de Kansas City, los sospechosos aún no han sido detenidos. El incidente ocurrió a unos siete kilómetros del Swope Soccer Village, donde se alojará la selección inglesa de Thomas Tuchel. El equipo sigue en Florida; el sábado venció 1-0 a Nueva Zelanda en Tampa.

    El miércoles enfrentará a Costa Rica en Orlando antes de viajar a Kansas City. Debutará en la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México el 17 de junio contra Croacia.

    Por su céntrica ubicación en EE. UU., Kansas City es sede popular: también Argentina, Argelia y Países Bajos instalarán allí su cuartel general.

    • Anuncios
Amistosos
Inglaterra crest
Inglaterra
ING
Costa Rica crest
Costa Rica
COR