Por este motivo, la FIFA, el organismo rector mundial del fútbol, ha decidido modificar el artículo, haciéndolo más transparente, objetivo y previsible. Las partes ahora pueden acordar contractualmente la indemnización, garantizando así una compensación completa por los daños sufridos. La nueva norma contempla dos escenarios: los contratos que incluyen una cláusula y los que no la incluyen. En los contratos con cláusula, la indemnización será igual a la cantidad acordada, salvo que sea manifiestamente excesiva e injusta. El caso de los contratos sin cláusula es más complejo, ya que el importe se calcula en función de los siguientes criterios: valor residual del contrato, remuneraciones no percibidas, valor de los servicios prestados por el jugador, pérdida de un posible traspaso, costes de sustitución y otros daños comprobados.







