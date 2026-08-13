Nico González está en Turín y se ha puesto a disposición de la Juventus, a la espera de conocer cuáles serán los movimientos del mercado de aquí al 1 de septiembre, día en que se cierra la ventana de fichajes de verano. Para el futbolista de la generación de 1998, sesión de entrenamiento intensa, como se desprende del vídeo publicado en los canales sociales del club.





El argentino, que regresa de las vacaciones después de haber disputado los Mundiales, perdidos en la final por su Argentina contra España, tiene contrato con la Juventus hasta el 30 de junio de 2029, pero su objetivo es no quedarse en la Continassa y su deseo es volver a vestir la camiseta del Atlético de Madrid, club con el que jugó cedido en la temporada 2025-26, con un balance de 37 partidos y 5 goles.



