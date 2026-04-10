Netflix estrenará una película de animación sobre la heroína argentina Emi Martínez

Al anunciar el proyecto, Netflix reveló detalles sobre la visión creativa de la película y la forma en que se narrará la historia del portero.

«Esta noticia es tan emocionante como una parada que evita un gol», afirmó la empresa en un comunicado oficial compartido en redes sociales. «Dibu Martínez: El chico que salva el tiempo, escrita por Hernán Casciari, ilustrada por Liniers y dirigida por Gustavo Cova, combina entrevistas inéditas con animación para relatar la historia del niño que soñaba con ser portero y se convirtió en héroe de la selección argentina. Próximamente en Netflix».