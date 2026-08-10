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Luca Marianucci 2025Getty Images
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Napoli, lesión para Marianucci: lesión de alto grado del colateral

SSC Nápoles
L. Marianucci

El estado del jugador del Napoli

Como se lee en la nota oficial del Napoli: «A raíz del traumatismo contusivo-distensivo sufrido durante el amistoso contra el Celta de Vigo, Luca Marianucci se sometió a pruebas instrumentales en el Pineta Grande Hospital que evidenciaron una lesión de alto grado del ligamento colateral medial de la rodilla izquierda».

  • Mientras tanto, el Napoli continúa con los entrenamientos en el estadio Patini de Castel di Sangro bajo las órdenes de Massimiliano Allegri. El equipo se ha dividido en dos grupos distintos que han realizado trabajo de gimnasio y una serie de ejercicios orientados a los cambios de dirección. Por la tarde, segunda sesión del día.

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