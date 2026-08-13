El Napoli no renuncia a Gabriel Jesus. Tras la venta de Romelu Lukaku, el Napoli querría regalarle a Massimiliano Allegri otro delantero importante, pero antes será necesario liberar más espacio en la plantilla y hacer caja. Como ha informado Fabrizio Romano en su canal de YouTube, recientemente ha habido nuevos contactos entre Napoli y Arsenal y el club napolitano ya conoce todas las condiciones necesarias para comprar al brasileño a título definitivo.
Getty Images/Calciomercato
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Napoli, Gabriel Jesus se acerca: nuevos contactos con el Arsenal
QUÉ FALTA
Sin embargo, todavía queda por alcanzar el acuerdo definitivo con Gabriel Jesus sobre contrato y salario: las conversaciones con su entorno aún no están tan avanzadas y el delantero también tiene otras propuestas, aunque considera a Napoli un destino interesante. Napoli podría cerrar la operación en cualquier momento, una vez completadas algunas salidas necesarias para hacer espacio en la parcela ofensiva, entre ellas las de Lorenzo Lucca y Noa Lang.
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