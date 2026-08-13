Napoli, Gabriel Jesus se acerca: nuevos contactos con el Arsenal

El Napoli no renuncia a Gabriel Jesus. Tras la venta de Romelu Lukaku, el Napoli querría regalarle a Massimiliano Allegri otro delantero importante, pero antes será necesario liberar más espacio en la plantilla y hacer caja. Como ha informado Fabrizio Romano en su canal de YouTube, recientemente ha habido nuevos contactos entre Napoli y Arsenal y el club napolitano ya conoce todas las condiciones necesarias para comprar al brasileño a título definitivo.











