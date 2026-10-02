Noa Lang, delantero del Napoli, habló ante los micrófonos de la televisión neerlandesa tras el empate de Países Bajos en Grecia: "Xavi se enfadó en el descanso, tenía razón. No podemos jugar de esa manera. Un partido fuera de casa en Grecia no es un paseo, pero nosotros somos Países Bajos, tenemos que ganar sí o sí. Son dos puntos perdidos, es verdad que evitamos la derrota, pero estamos decepcionados".
AFP
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Napoli, escucha a Noa Lang: «Mi crecimiento está estancado desde hace un año»
Fase de estancamiento
«Creo que soy un jugador que cualquier equipo querría. Cuando tengo el día, puedo dejar KO a cualquiera. Tengo muchas ganas de volver a ser el Noa Lang al que la gente está acostumbrada. Ahora me toca a mí dar el máximo. El último año ha sido complicado, mentiría si dijera que ha sido fácil. Personalmente, siento que estoy en una fase de estancamiento en mi crecimiento desde hace un año».
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