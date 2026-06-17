Al margen del partido del Mundial entre Francia y Senegal (3-1), Müller comentó en Magenta TV sobre la relación de los aficionados ingleses con su seleccionador alemán: «Tengo la sensación de que tienen la situación muy bien controlada. Quizá no tal y como se imagina cualquier inglés. Creo que para los ingleses es muy difícil aceptar que haya un alemán en el banquillo».
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«Muy, muy difícil de aceptar»: Thomas Müller tiene una interesante sospecha sobre Thomas Tuchel
Müller añadió que, según conversaciones con contactos ingleses, algunos aficionados consideran que la ansiada Copa del Mundo perdería valor por tener un alemán en el banquillo.
Sin embargo, Tuchel apenas ha dado motivos para las críticas: en la fase de clasificación llevó a los Three Lions a terminar invictos y con pleno de puntos.
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Müller defiende la plantilla de Tuchel
La convocatoria del exentrenador del Bayern generó revuelo antes del torneo. Sorprendió la ausencia de estrellas como Phil Foden o Trent Alexander-Arnold.
Sin embargo, Müller entiende las razones y defiende a su exentrenador: «A primera vista parece extraño. Se trata de un torneo y hay que valorar todo lo que eso implica. Habrá jugadores con pocos minutos y otros necesarios para momentos concretos».
Müller: Tuchel ha aprendido de la historia
Müller asegura que la ausencia de figuras destacadas se debe a los errores del pasado. «Los jugadores de la generación anterior lo dijeron claro: no nos llevábamos bien, todos nos creíamos demasiado importantes», recordó el jugador de 37 años.
Tuchel lo ha entendido y, al hacer la convocatoria, priorizó las jerarquías internas sobre el carisma individual. «Creo que ha intentado convocar una plantilla con todas las piezas necesarias para proclamarse campeón del mundo, no solo para contentar a patrocinadores y estrellas», explicó Müller.
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Resumen de la convocatoria de la selección inglesa
Sección de equipo Nombre Portero Jordan Pickford Portero Dean Henderson Portero James Trafford Defensa Marc Guehi Defensa Dan Burn Defensa Ezri Konsa Defensa Reece James Defensa Nico O'Reilly Defensa Jarell Quansah Defensa Tino Livramento Defensa John Stones Defensa Djed Spence Centrocampista Jude Bellingham Centrocampista Declan Rice Centrocampista Kobbie Mainoo Centrocampista Eberechi Eze Centrocampista Morgan Rogers Centrocampista Jordan Henderson Centrocampista Elliot Anderson Delantero Harry Kane Delantero Bukayo Saka Delantero Anthony Gordon Delantero Ollie Watkins Delantero Marcus Rashford Delantero Noni Madueke Delantero Ivan Toney